Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 листопада, завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.
Внаслідок атаки на ранок знеструмлено:
- понад 40 тис. споживачів у Київській області;
- 20 тис. в Одеській області;
- 13 тис. у Чернігівській області;
- понад 21 тис. на Дніпропетровщині;
- понад 8 тис. на Харківщині.
У всіх постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях застосовані аварійні відключення. В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу, — розповіли у міністерстві.
Українців закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері — це допомагає знизити навантаження на систему.