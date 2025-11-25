Новости
Рашисты осуществили очередную массированную воздушную атаку по Украине, фото: Pexels

Ночная российская атака обесточила 100 тыс. потребителей — Минэнерго

25 ноя 2025, 12:58
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 листопада, завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Внаслідок атаки на ранок знеструмлено:

  • понад 40 тис. споживачів у Київській області;
  • 20 тис. в Одеській області;
  • 13 тис. у Чернігівській області;
  • понад 21 тис. на Дніпропетровщині;
  • понад 8 тис. на Харківщині.

У всіх постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях застосовані аварійні відключення. В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу, — розповіли у міністерстві.

Українців закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері — це допомагає знизити навантаження на систему.

Источник: Ракурс


