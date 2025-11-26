Новости
Последствия атаки российского дрона, фото: Херсонская ОВА

Российский дрон атаковал медика в Херсоне (ФОТО)

26 ноя 2025, 18:05
Російські загарбники сьогодні, 26 листопада, орієнтовно о 14.50 атакували з дрона медика у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА. Внаслідок атаки 56-річний херсонець дістав вибухову травму

Внаслідок атаки 56-річний херсонець дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Його стан — середнього ступеня тяжкості.

Бригада швидкої допомоги доставила постраждалого до лікарні.

Наслідки атаки російського дрона, фото: Херсонська ОВА

Крім того, орієнтовно о 16.20 рашисти обстріляли Центральний район Херсона.

Під ворожий удар потрапила 31-річна жінка. Вона дістала контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми, — розповіли в ОВА. — Бригада «швидкої» доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості.

Источник: Ракурс


