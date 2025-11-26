Наслідки атаки російського дрона, фото: Херсонська ОВА

Російські загарбники сьогодні, 26 листопада, орієнтовно о 14.50 атакували з дрона медика у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА. Внаслідок атаки 56-річний херсонець дістав вибухову травму

Внаслідок атаки 56-річний херсонець дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Його стан — середнього ступеня тяжкості.

Бригада швидкої допомоги доставила постраждалого до лікарні.

Крім того, орієнтовно о 16.20 рашисти обстріляли Центральний район Херсона.