Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки атаки російського дрона, фото: Херсонська ОВА

Російський дрон атакував медика у Херсоні (ФОТО)

26 лис 2025, 18:05
999

Російські загарбники сьогодні, 26 листопада, орієнтовно о 14.50 атакували з дрона медика у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА. Внаслідок атаки 56-річний херсонець дістав вибухову травму

Внаслідок атаки 56-річний херсонець дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Його стан — середнього ступеня тяжкості.

Бригада швидкої допомоги доставила постраждалого до лікарні.

Наслідки атаки російського дрона, фото: Херсонська ОВА

Крім того, орієнтовно о 16.20 рашисти обстріляли Центральний район Херсона.

Під ворожий удар потрапила 31-річна жінка. Вона дістала контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми, — розповіли в ОВА. — Бригада «швидкої» доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів