Наслідки атаки російського дрона, фото: Херсонська ОВА
Російський дрон атакував медика у Херсоні (ФОТО)
Російські загарбники сьогодні, 26 листопада, орієнтовно о 14.50 атакували з дрона медика у Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА. Внаслідок атаки 56-річний херсонець дістав вибухову травму
Внаслідок атаки 56-річний херсонець дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Його стан — середнього ступеня тяжкості.
Бригада швидкої допомоги доставила постраждалого до лікарні.
Крім того, орієнтовно о 16.20 рашисти обстріляли Центральний район Херсона.
Під ворожий удар потрапила 31-річна жінка. Вона дістала контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми, — розповіли в ОВА. — Бригада «швидкої» доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості.