Атака российского беспилотника в Херсоне унесла жизни двух человек, фото: Херсонская областная прокуратура

В Херсоне в результате атаки российского беспилотника погибли женщина и ребенок (ФОТО)

26 ноя 2025, 23:04
Російські загарбники сьогодні, 26 листопада, близько 19.40 вдарили дроном по цивільному автомобілю у Херсоні.

Про це повідомляють прес-служби Херсонської обласної прокуратури та Херсонської МВА.

Внаслідок російської атаки:

  • на місці загинули 34-річна жителька міста та її 6-річна дитина;
  • поранення отримав 50-річний водій автомобіля. У нього діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення голови, шиї, спини й руки. Медики надають йому необхідну допомогу.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель цивільних осіб (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Атака російського дрона у Херсоні забрала життя двох людей, фото: Херсонська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


