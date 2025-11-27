Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских ударов по Днепропетровщине, фото: ГСЧС
На Днепропетровщине из-за атаки российских БПЛА пострадали три человека (ФОТО)https://racurs.ua/n210541-na-dnepropetrovschine-iz-za-ataki-rossiyskih-bpla-postradali-tri-cheloveka-foto.htmlРакурс
Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 27 листопада, атакували Миколаївську та Дубовиківську громади Синельниківського району Дніпропетровської області.
В результаті поранено 67-річну жінку та 71-річного чоловіка. Про це повідомляє прес-служба ДССН.
Унаслідок ударів:
- спалахнули магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто та альтанка;
- виникла пожежа всередині приватної оселі.
Рятувальники ліквідували всі займання. Пошкоджені також дитячий садочок та об'єкти інфраструктури, — розповіли у ДСНС.
Крім того, у Марганці під час вечірньої атаки постраждав 50-річний чоловік.