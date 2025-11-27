Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських ударів по Дніпропетровщині, фото: ДСНС

На Дніпропетровщині через атаку російських БПЛА постраждали троє людей (ФОТО)

27 лис 2025, 10:50
999

Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 27 листопада, атакували Миколаївську та Дубовиківську громади Синельниківського району Дніпропетровської області.

В результаті поранено 67-річну жінку та 71-річного чоловіка. Про це повідомляє прес-служба ДССН.

Унаслідок ударів:

  • спалахнули магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто та альтанка;
  • виникла пожежа всередині приватної оселі.

Рятувальники ліквідували всі займання. Пошкоджені також дитячий садочок та об'єкти інфраструктури, — розповіли у ДСНС.

Крім того, у Марганці під час вечірньої атаки постраждав 50-річний чоловік.

Наслідки російських ударів по Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів