Наслідки російських ударів по Дніпропетровщині, фото: ДСНС
На Дніпропетровщині через атаку російських БПЛА постраждали троє людей (ФОТО)
Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 27 листопада, атакували Миколаївську та Дубовиківську громади Синельниківського району Дніпропетровської області.
В результаті поранено 67-річну жінку та 71-річного чоловіка. Про це повідомляє прес-служба ДССН.
Унаслідок ударів:
- спалахнули магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто та альтанка;
- виникла пожежа всередині приватної оселі.
Рятувальники ліквідували всі займання. Пошкоджені також дитячий садочок та об'єкти інфраструктури, — розповіли у ДСНС.
Крім того, у Марганці під час вечірньої атаки постраждав 50-річний чоловік.