В Україні у Сумській, Харківській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення електроенергії.
Про це сьогодні, 27 листопада, вдень повідомила прес-служба «Укренерго».
Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення — наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", — наголошують у компанії. — Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
В «Укренерго» закликають українців, у яких зараз є електроенергія споживати її ощадливо.