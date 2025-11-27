Новини
В Україні застосовують аварійні відключення світла

Аварійні відключення електроенергії застосували у трьох областях — Укренерго

27 лис 2025, 11:39
В Україні у Сумській, Харківській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення електроенергії.

Про це сьогодні, 27 листопада, вдень повідомила прес-служба «Укренерго».

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення — наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", — наголошують у компанії. — Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В «Укренерго» закликають українців, у яких зараз є електроенергія споживати її ощадливо.

Джерело: Ракурс


