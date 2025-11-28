Новости
В Украине ожидается ухудшение погодных условий, фото: «Твой город»

Украинцев предупреждают о тумане в большинстве регионов (КАРТА)

28 ноя 2025, 16:37
В Україні завтра, 29 листопада, вночі та вранці у більшості регіонів очікується туман із видимістю 200−500 м (І рівень небезпечності — жовтий).

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Така погода може ускладнити рух транспорту, тому водіям і пішоходам варто бути особливо уважними, зменшити швидкість та дотримуватися дистанції, — наголошують у ДСНС. — Бережіть себе та своїх близьких!

Источник: Ракурс


