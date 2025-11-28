Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні очікується погіршення погодних умов, фото: «Твоє місто»
В Україні завтра, 29 листопада, вночі та вранці у більшості регіонів очікується туман із видимістю 200−500 м (І рівень небезпечності — жовтий).
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Така погода може ускладнити рух транспорту, тому водіям і пішоходам варто бути особливо уважними, зменшити швидкість та дотримуватися дистанції, — наголошують у ДСНС. — Бережіть себе та своїх близьких!