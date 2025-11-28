Славутич остался без света после российского удара

Читайте также
Внаслідок обстрілу через пошкодження енергооб'єкта без електропостачання залишилося місто Славутич Київської області.
Пол це повідомляє прес-служба АТ «Чернігівобленерго».
Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт! — наголошують у компанії.
Нагадаємо, раніше Славутич було знеструмлено внаслідок масштабної атаки на українську енергоінфраструктуру 1 жовтня.