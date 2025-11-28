Новини
Рашисти знову вдарили по енергоінфраструктурі Славутича, фото: «Главком»

Славутич залишився без світла після російського удару

28 лис 2025, 20:16
Внаслідок обстрілу через пошкодження енергооб'єкта без електропостачання залишилося місто Славутич Київської області.

Пол це повідомляє прес-служба АТ «Чернігівобленерго».

Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт! — наголошують у компанії.

Нагадаємо, раніше Славутич було знеструмлено внаслідок масштабної атаки на українську енергоінфраструктуру 1 жовтня.

Джерело: Ракурс


