Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
На Донетчине дроны ликвидировали пункты управления БПЛА рашистов (ВИДЕО)
На Покровському напрямку українські дрони знищили низку російських загарбників та ворожу техніку.
Відповідне відео сьогодні, 2 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На цьому напрямку наші хлопці поставили собі за пріоритет знищувати ворожі пункти управління БпЛА: самих пілотів, антени й укриття, — вказано в описі відео.
На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.