Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

На Донетчине дроны ликвидировали пункты управления БПЛА рашистов (ВИДЕО)

2 дек 2025, 16:54
999

На Покровському напрямку українські дрони знищили низку російських загарбників та ворожу техніку.

Відповідне відео сьогодні, 2 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На цьому напрямку наші хлопці поставили собі за пріоритет знищувати ворожі пункти управління БпЛА: самих пілотів, антени й укриття, — вказано в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

Источник: Ракурс


