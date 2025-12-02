Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
На Донеччині дрони ліквідували пункти управління БПЛА рашистів (ВІДЕО)
На Покровському напрямку українські дрони знищили низку російських загарбників та ворожу техніку.
Відповідне відео сьогодні, 2 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На цьому напрямку наші хлопці поставили собі за пріоритет знищувати ворожі пункти управління БпЛА: самих пілотів, антени й укриття, — вказано в описі відео.
На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.