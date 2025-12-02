Новини
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

На Донеччині дрони ліквідували пункти управління БПЛА рашистів (ВІДЕО)

2 гру 2025, 16:54
На Покровському напрямку українські дрони знищили низку російських загарбників та ворожу техніку.

Відповідне відео сьогодні, 2 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На цьому напрямку наші хлопці поставили собі за пріоритет знищувати ворожі пункти управління БпЛА: самих пілотів, антени й укриття, — вказано в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

Джерело: Ракурс


