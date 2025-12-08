Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Україна не має ні юридичного, ні морального права відмовлятися від своїх територій на користь Росії.

США працюють над пошуком компромісу, який задовольнить обидві сторони.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив журналістам президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Укрінформ».

Чи ми розглядаємо питання віддати якісь території… Ми не маємо по закону ніякого права, по закону України, по нашій Конституції, по міжнародному праву. Морального права також не маємо, — наголосив Зеленський.

Він зауважив, що «безумовно Росія наполягає, щоб ми віддали території».

Ми безумовно не хочемо нічого віддавати. За це ми і боремось. Американці сьогодні шукають компроміси, — наголосив Зеленський.

Сьогодні Зеленський у Великій Британії провів переговори з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо забезпечення ефективних гарантій безпеки для України. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Ми детально сьогодні обговорили нашу спільну дипломатичну роботу з американською стороною, узгодили спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки, реконструкції та наступні кроки. Окремо поспілкувалися про подальшу оборонну підтримку України, — розповів він.

Джерело: «Укрінформ», Володимир Зеленський