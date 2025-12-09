Новости
Ракурс
Рашисты за сутки потеряли 930 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 930 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

9 дек 2025, 08:27
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 182 тис. 610 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 930 осіб. Про це сьогодні, 9 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 403 танки;
  • 23 тис. 691 бойову броньовану машину;
  • 34 тис. 944 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 563 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 253 одиниці засобів ППО;
  • 431 літак;
  • 347 гелікоптерів;
  • 88 тис. 889 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 58 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 69 тис. 243 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 19 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний та 80 авіаційних ударів, застосував одну ракету й скинув 208 керованих бомб, а також задіяв 6 тис. 254 дрони-камікадзе та здійснив 4 тис. 128 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, з яких 88 — із РСЗВ.

Противник завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів:

  • Курилівка Харківської області;
  • Рай-Олександрівка, Краматорськ, Костянтинівка Донецької області;
  • Тернувате, Косівцеве, Різдвянка, Залізничне, Запоріжжя, Вільнянськ Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони вчора уразили три артилерійські системи, два пункти управління БПЛА та чотири райони зосередження особового складу противника.

Источник: Ракурс


