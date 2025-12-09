Рашисты за сутки потеряли 930 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 182 тис. 610 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 930 осіб. Про це сьогодні, 9 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 403 танки;

23 тис. 691 бойову броньовану машину;

34 тис. 944 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 563 одиниці РСЗВ;

1 тис. 253 одиниці засобів ППО;

431 літак;

347 гелікоптерів;

88 тис. 889 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 58 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

69 тис. 243 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 19 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний та 80 авіаційних ударів, застосував одну ракету й скинув 208 керованих бомб, а також задіяв 6 тис. 254 дрони-камікадзе та здійснив 4 тис. 128 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, з яких 88 — із РСЗВ.

Противник завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів:

Курилівка Харківської області;

Рай-Олександрівка, Краматорськ, Костянтинівка Донецької області;

Тернувате, Косівцеве, Різдвянка, Залізничне, Запоріжжя, Вільнянськ Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони вчора уразили три артилерійські системи, два пункти управління БПЛА та чотири райони зосередження особового складу противника.