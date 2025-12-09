Российские захватчики за сутки потеряли 930 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n210756-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-930-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 182 тис. 610 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 930 осіб. Про це сьогодні, 9 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 403 танки;
- 23 тис. 691 бойову броньовану машину;
- 34 тис. 944 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 563 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 253 одиниці засобів ППО;
- 431 літак;
- 347 гелікоптерів;
- 88 тис. 889 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 58 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 69 тис. 243 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 19 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.
Ворог вчора завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний та 80 авіаційних ударів, застосував одну ракету й скинув 208 керованих бомб, а також задіяв 6 тис. 254 дрони-камікадзе та здійснив 4 тис. 128 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, з яких 88 — із РСЗВ.
Противник завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів:
- Курилівка Харківської області;
- Рай-Олександрівка, Краматорськ, Костянтинівка Донецької області;
- Тернувате, Косівцеве, Різдвянка, Залізничне, Запоріжжя, Вільнянськ Запорізької області.
Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони вчора уразили три артилерійські системи, два пункти управління БПЛА та чотири райони зосередження особового складу противника.