Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

110 БПЛА атаковали Украину в ночь на 9 декабря — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

9 дек 2025, 09:48
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 грудня (з 18.00 08 грудня) атакували Україну загалом 110 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 70 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися з напрямків російських Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрово, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 24 ударних БПЛА на дев’яти локаціях.

Источник: Ракурс


