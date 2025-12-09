Читайте також
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
110 БПЛА атакували Україну в ніч на 9 грудня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 грудня (з 18.00 08 грудня) атакували Україну загалом 110 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 70 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися з напрямків російських Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрово, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 24 ударних БПЛА на дев’яти локаціях.