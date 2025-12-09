Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

110 БПЛА атакували Україну в ніч на 9 грудня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

9 гру 2025, 09:48
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 грудня (з 18.00 08 грудня) атакували Україну загалом 110 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 70 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися з напрямків російських Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрово, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 24 ударних БПЛА на дев’яти локаціях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів