Юлия Свириденко, фото: ТСН

Кабмін готує низку рішень, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів.

Про це сьогодні, 9 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За словами прем'єра, відбулася координаційна нарада за участі віце-премʼєра Олексія Кулеби, в. о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу президента Віктора Микити та голови «Укренерго» Віталія Зайченка.