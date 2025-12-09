Правительство готовит решение для перераспределения потребления электроэнергии — Свириденкоhttps://racurs.ua/n210766-pravitelstvo-gotovit-reshenie-dlya-pereraspredeleniya-potrebleniya-elektroenergii-sviridenko.htmlРакурс
Кабмін готує низку рішень, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів.
Про це сьогодні, 9 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
За словами прем'єра, відбулася координаційна нарада за участі віце-премʼєра Олексія Кулеби, в. о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу президента Віктора Микити та голови «Укренерго» Віталія Зайченка.
Заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів після нещодавнього ворожого обстрілу. Скоординували подальші кроки для відновлення енергосистеми, — розповіла Свириденко. — По всій країні станом на зараз працюють три черги графіків погодинних відключень. Працюємо над скороченням їхньої тривалості.