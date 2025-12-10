СБС уничтожили два российских «Тор-М1» и один «БУК-М3». Фото:

https://racurs.ua/n210792-sily-bespilotnyh-sistem-unichtojili-dva-rossiyskih-tor-m1-i-odin-buk-m3-video.html

Ракурс

Сили безпілотних систем знищили низку систем російської ППО.

Бійці 412-ї бригади Nemesis СБС завдали чергових критичних втрат противнику в зоні відповідальності підрозділу. Оператори батальйону Asgard, що входить до складу бригади, майстерно відпрацювали по комплексах російської протиповітряної оборони. Про це Сили безпілотних систем ЗСУ 10 грудня повідомили у Telegram.

Наразі підтверджено знищення двох одиниць самохідного ЗРК «ТОР-М1». Також було спалено новітній зенітно ракетний комплекс «БУК-М3».

Раніше бійці цього ж підрозділу за три дні також знищили три російські системи ППО вартістю близько 60 млн дол.

Українські військові наголосили, що знищення подібних систем має критичне значення, бо росіяни відчувають гострий дефіцит у виробництві високотехнологічних і дороговартісних ЗРК, необхідних для поповнення втрат.

Нагадаємо, бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем виявили та знищили чотири північнокорейські самохідні артилерійські установки «Коксан» у Луганській та Запорізькій областях. Одну з цілей було знищено у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.