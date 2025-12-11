Рашисты за сутки потеряли почти 1,5 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n210812-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-460-chelovek-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 185 тис. 80 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 460 осіб. Про це сьогодні, 11 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 404 танки;

23 тис. 699 бойових броньованих машин;

34 тис. 992 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 564 одиниці РСЗВ;

1 тис. 253 одиниці засобів ППО;

431 літак;

347 гелікоптерів;

89 тис. 148 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 58 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

69 тис. 507 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 22 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення.

Ворог вчора завдав 38 авіаударів, скинув 94 керовані авіабомби, а також здійснив 3 тис. 607 обстрілів, зокрема 130 — із РСЗВ, та задіяв 3 тис. 622 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів: