Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 185 тис. 80 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 460 осіб. Про це сьогодні, 11 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 404 танки;
- 23 тис. 699 бойових броньованих машин;
- 34 тис. 992 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 564 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 253 одиниці засобів ППО;
- 431 літак;
- 347 гелікоптерів;
- 89 тис. 148 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 58 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 69 тис. 507 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 22 одиниці спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення.
Ворог вчора завдав 38 авіаударів, скинув 94 керовані авіабомби, а також здійснив 3 тис. 607 обстрілів, зокрема 130 — із РСЗВ, та задіяв 3 тис. 622 дрони-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:
- Злагода Дніпропетровської області;
- Нове Поле, Солодке, Зелене, Гуляйполе Запорізької області.