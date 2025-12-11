Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти за добу втратили майже 1,5 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 460 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

11 гру 2025, 08:18
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 185 тис. 80 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 460 осіб. Про це сьогодні, 11 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 404 танки;
  • 23 тис. 699 бойових броньованих машин;
  • 34 тис. 992 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 564 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 253 одиниці засобів ППО;
  • 431 літак;
  • 347 гелікоптерів;
  • 89 тис. 148 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 58 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 69 тис. 507 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 22 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення.

Ворог вчора завдав 38 авіаударів, скинув 94 керовані авіабомби, а також здійснив 3 тис. 607 обстрілів, зокрема 130 — із РСЗВ, та задіяв 3 тис. 622 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

  • Злагода Дніпропетровської області;
  • Нове Поле, Солодке, Зелене, Гуляйполе Запорізької області.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів