Чрезвычайную ситуацию государственного уровня объявили в Одесской области

В Одесской области объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня, фото: «Волынские новости»

Надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок масованої російської атаки по енергетичній інфраструктурі Одещини, набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації. Про це сьогодні, 17 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Підставою стали наслідки російської атаки по об'єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого — понад 3 доби — порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області, — зазначив він.

За словами Кіпера, окремим рішенням комісія також доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Національної поліції провести профілактичну та роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для населення та обʼєктів критичної інфраструктури.