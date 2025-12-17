Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Одесской области объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня, фото: «Волынские новости»

Чрезвычайную ситуацию государственного уровня объявили в Одесской области

17 дек 2025, 14:34
999

Надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок масованої російської атаки по енергетичній інфраструктурі Одещини, набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації. Про це сьогодні, 17 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Підставою стали наслідки російської атаки по об'єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого — понад 3 доби — порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області, — зазначив він.

За словами Кіпера, окремим рішенням комісія також доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Національної поліції провести профілактичну та роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для населення та обʼєктів критичної інфраструктури.

Крім того, ухвалено рішення про додаткове спрямування частини коштів резервного фонду в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів, — додав він. — Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров