Надзвичайну ситуацію державного рівня оголосили на Одещині

Надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок масованої російської атаки по енергетичній інфраструктурі Одещини, набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації. Про це сьогодні, 17 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Підставою стали наслідки російської атаки по об'єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого — понад 3 доби — порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області, — зазначив він.
За словами Кіпера, окремим рішенням комісія також доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Національної поліції провести профілактичну та роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для населення та обʼєктів критичної інфраструктури.
Крім того, ухвалено рішення про додаткове спрямування частини коштів резервного фонду в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів, — додав він. — Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи.