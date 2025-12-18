Читайте также
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 18 грудня, уразили низку ворожих об'єктів на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- зафіксовано влучання в радіолокаційну станцію 55Ж6 «Небо-У» в районі Гвардійського в окупованому Криму;
- під удар Сил оборони України у районі Приморська (ТОТ Запорізької області) потрапив склад ПММ підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів. Ступінь завданих збитків уточнюється;
- уражено склад зберігання БПЛА у Макіївці та зосередження живої сили загарбників із 114-ї окремої мотострілецької бригади у Донецьку на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Втрати ворога уточнюються.
Також уточнено результати ураження 14 грудня 2025 року позиційного району підрозділу 568 зенітного ракетного полку противника у районі Раєвки Бєлгородської області рф — підтверджено знищення воїнами 15 окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» двох пускових установок ЗРК С-400 з боєкомплектом", — зазначили у Генштабі й опублікували відповідне відео.