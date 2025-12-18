Новини
Сили оборони вразили низку важливих об’єктів ворога, скріншот відео

Сили оборони вразили низку об'єктів ППО та склад зберігання безпілотників на ТОТ — Генштаб

18 гру 2025, 15:34
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 18 грудня, уразили низку ворожих об'єктів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

  • зафіксовано влучання в радіолокаційну станцію 55Ж6 «Небо-У» в районі Гвардійського в окупованому Криму;
  • під удар Сил оборони України у районі Приморська (ТОТ Запорізької області) потрапив склад ПММ підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів. Ступінь завданих збитків уточнюється;
  • уражено склад зберігання БПЛА у Макіївці та зосередження живої сили загарбників із 114-ї окремої мотострілецької бригади у Донецьку на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Втрати ворога уточнюються.

Також уточнено результати ураження 14 грудня 2025 року позиційного району підрозділу 568 зенітного ракетного полку противника у районі Раєвки Бєлгородської області рф — підтверджено знищення воїнами 15 окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» двох пускових установок ЗРК С-400 з боєкомплектом", — зазначили у Генштабі й опублікували відповідне відео.

