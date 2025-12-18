Сили оборони вразили низку важливих об’єктів ворога, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n210962-syly-oborony-vrazyly-nyzku-obiektiv-ppo-ta-sklad-zberigannya-bezpilotnykiv-na-tot-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 18 грудня, уразили низку ворожих об'єктів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

зафіксовано влучання в радіолокаційну станцію 55Ж6 «Небо-У» в районі Гвардійського в окупованому Криму;

під удар Сил оборони України у районі Приморська (ТОТ Запорізької області) потрапив склад ПММ підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів. Ступінь завданих збитків уточнюється;

уражено склад зберігання БПЛА у Макіївці та зосередження живої сили загарбників із 114-ї окремої мотострілецької бригади у Донецьку на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Втрати ворога уточнюються.