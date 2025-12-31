Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты совершили очередную массированную ночную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

127 БПЛА атаковали Украину в ночь на 31 декабря — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

31 дек 2025, 09:27
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 грудня (з 18.00 30 грудня), атакували Україну загалом 127 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Брянська, Міллерово, та Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 11 локаціях.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров