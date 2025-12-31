Рашисты совершили очередную массированную ночную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n211200-127-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-31-dekabrya-vozdushnye-sily-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 грудня (з 18.00 30 грудня), атакували Україну загалом 127 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Брянська, Міллерово, та Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00: