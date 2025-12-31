Читайте также
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 грудня (з 18.00 30 грудня), атакували Україну загалом 127 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Брянська, Міллерово, та Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 11 локаціях.