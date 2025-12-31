Новини
Рашисти здійснили чергову масовану нічну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

127 БПЛА атакували Україну в ніч на 31 грудня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

31 гру 2025, 09:27
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 грудня (з 18.00 30 грудня), атакували Україну загалом 127 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Брянська, Міллерово, та Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 11 локаціях.

Джерело: Ракурс


