Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Защитники Украины отработали по оккупантам из «снайперской пушки» на Курском направлении (ВИДЕО)

31 дек 2025, 13:32
999

На Курському напрямку прикордонники з бригади «Сталевого кордону» минулої доби влучно відпрацювали по окупантах та ворожих позиціях з гармати М101.

Відповідне відео сьогодні, 31 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Постріл ліг точно в ціль, заодно перетворивши військового рф на попіл. Саме за таку роботу М101 давно називають «снайперською» гарматою, адже кожен постріл влучає прямо в ціль, — наголошують у ДПСУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров