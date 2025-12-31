Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Ракурс

На Курському напрямку прикордонники з бригади «Сталевого кордону» минулої доби влучно відпрацювали по окупантах та ворожих позиціях з гармати М101.

Відповідне відео сьогодні, 31 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.