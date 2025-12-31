Читайте также
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Защитники Украины отработали по оккупантам из «снайперской пушки» на Курском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n211207-zaschitniki-ukrainy-otrabotali-po-okkupantam-iz-snayperskoy-pushki-na-kurskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Курському напрямку прикордонники з бригади «Сталевого кордону» минулої доби влучно відпрацювали по окупантах та ворожих позиціях з гармати М101.
Відповідне відео сьогодні, 31 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Постріл ліг точно в ціль, заодно перетворивши військового рф на попіл. Саме за таку роботу М101 давно називають «снайперською» гарматою, адже кожен постріл влучає прямо в ціль, — наголошують у ДПСУ.