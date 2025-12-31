Новини
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Захисники України відпрацювали по окупантах зі «снайперської гармати» на Курському напрямку (ВІДЕО)

31 гру 2025, 13:32
На Курському напрямку прикордонники з бригади «Сталевого кордону» минулої доби влучно відпрацювали по окупантах та ворожих позиціях з гармати М101.

Відповідне відео сьогодні, 31 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Постріл ліг точно в ціль, заодно перетворивши військового рф на попіл. Саме за таку роботу М101 давно називають «снайперською» гарматою, адже кожен постріл влучає прямо в ціль, — наголошують у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


