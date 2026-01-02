Рашисты за сутки потеряли 910 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 209 тис. 880 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 910 осіб. Про це сьогодні, 2 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 494 танки;

23 тис. 851 бойову броньовану машину;

35 тис. 720 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 589 одиниць РСЗВ;

1 тис. 267 одиниць засобів ППО;

434 літаки;

347 гелікоптерів;

99 тис. 43 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 137 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

два підводні човни;

72 тис. 587 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 35 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 98 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав одного ракетного та 51 авіаційний удар, застосував одну ракету та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 3 тис. 508 обстрілів, зокрема 49 — із РСЗВ, та залучив для ураження 6 тис. 237 дронів-камікадзе.

Авіа ударів зазнали населені пункти:

Лісне Харківської області;

Залізничне, Святопетрівка, Верхня Терса, Гуляйполе, Цвіткове, Прилуки, Варварівка Запорізької області;

Придніпровське Херсонської області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили чотири райони зосередження та два пункти управління ворога.