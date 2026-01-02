Новости
Рашисты ударили по автомобилю «скорой» в Херсоне, фото: «Украинское радио»

Российский дрон атаковал бригаду «скорой» в Херсоне — ранен водитель

У Херсоні вчора, 1 січня, близько 22.00 російські загарбники з дрона атакували бригаду швидкої допомоги, яка приїхала на виклик до поранених у Дніпровський район.

Внаслідок скиду вибухівки з безпілотника пошкоджено автомобіль «швидкої» та постраждав водій. Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської МВА.

70-річний чоловік отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію. У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні, — вказано в повідомленні.

1 січня рашисти завдали кількох ударів по Дніпровському району Херсона. В результаті обстрілу загинув 31-річний чоловік. Згодом внаслідок атаки безпілотника отримали вибухові травми та уламкові поранення 40-річна жінка та 52-річний чоловік, їх доставили до лікарні.

Також вчора росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Центральному районі міста — пошкоджено кілька квартир, троє поранених.

Крім того, дрон впав на подвір’я приватного будинку в Степанівці Херсонської громади. Люди не травмувалися.

Нагадаємо, у листопаді у Херсоні два автомобілі швидкої допомоги підірвалися на російських мінах.

