Російський дрон атакував бригаду «швидкої» у Херсоні — поранено водія

Рашисти вдарили по автомобілю «швидкої» у Херсоні, фото: «Українське радіо»

https://racurs.ua/ua/n211215-rosiyskyy-dron-atakuvav-brygadu-shvydkoyi-u-hersoni-poraneno-vodiya.html

Ракурс

У Херсоні вчора, 1 січня, близько 22.00 російські загарбники з дрона атакували бригаду швидкої допомоги, яка приїхала на виклик до поранених у Дніпровський район.

Внаслідок скиду вибухівки з безпілотника пошкоджено автомобіль «швидкої» та постраждав водій. Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської МВА.

70-річний чоловік отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію. У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні, — вказано в повідомленні.

1 січня рашисти завдали кількох ударів по Дніпровському району Херсона. В результаті обстрілу загинув 31-річний чоловік. Згодом внаслідок атаки безпілотника отримали вибухові травми та уламкові поранення 40-річна жінка та 52-річний чоловік, їх доставили до лікарні.

Також вчора росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Центральному районі міста — пошкоджено кілька квартир, троє поранених.

Крім того, дрон впав на подвір’я приватного будинку в Степанівці Херсонської громади. Люди не травмувалися.

Нагадаємо, у листопаді у Херсоні два автомобілі швидкої допомоги підірвалися на російських мінах.