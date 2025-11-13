Ракурсhttps://racurs.ua/
Автомобіль швидкої допомоги підірвалися на російських мінах-«пелюстках», фото: «Українське радіо»
Рашисти продовжують здійснювати дистанційне мінування Херсона мінами типу «Пелюстка».
Так, Херсонська МВА сьогодні вранці повідомила, що виявлено розкидання мін у таких локаціях:
- вулиця Університетська, 94;
- вулиця Іллюші Кулика, 114;
- перехрестя вулиць Залаегерсег — Кримська;
- вулиця Миру;
- вулиця Залаегерсег (біля церкви) та територія біля лікарні імені Лучанського;
- перехрестя вулиць Кулика — Чорноморська.
Будьте максимально уважними, пересуваючись у цих районах. Пам’ятайте, що «Пелюстки» часто непомітні та можуть ховатися під опалим листям чи сміттям, — наголошують у МВА. -Якщо побачили підозрілий предмет — не наближайтеся, негайно телефонуйте 101 або 102.
Херсонська ОВА повідомляє, що сьогодні вночі у Дніпровському районі міста на російських «пелюстках» підірвалися дві «швидкі»:
- перша бригада «екстренки» наїхала на міну о 03.00, коли евакуйовувала хворого;
- інша — близько 05.00 під час виїзду на виклик.
Внаслідок детонації в обох автівках пошкоджено колеса. На щастя, ніхто не постраждав, — розповіли в ОВА.
Крім того, внаслідок чергової дронової атаки росіян у Дніпровському районі було пошкоджено тролейбус. Люди не постраждали.
Також повідомляється, що співробітники поліції доставили до лікарні 66-річного жителя міста, якого близько 11.00 атакував ворожий дрон у Дніпровському районі. Чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Наразі триває дообстеження.