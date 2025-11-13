Автомобіль швидкої допомоги підірвалися на російських мінах-«пелюстках», фото: «Українське радіо»

Ракурс

Рашисти продовжують здійснювати дистанційне мінування Херсона мінами типу «Пелюстка».

Так, Херсонська МВА сьогодні вранці повідомила, що виявлено розкидання мін у таких локаціях:

вулиця Університетська, 94;

вулиця Іллюші Кулика, 114;

перехрестя вулиць Залаегерсег — Кримська;

вулиця Миру;

вулиця Залаегерсег (біля церкви) та територія біля лікарні імені Лучанського;

перехрестя вулиць Кулика — Чорноморська.

Будьте максимально уважними, пересуваючись у цих районах. Пам’ятайте, що «Пелюстки» часто непомітні та можуть ховатися під опалим листям чи сміттям, — наголошують у МВА. -Якщо побачили підозрілий предмет — не наближайтеся, негайно телефонуйте 101 або 102.

Херсонська ОВА повідомляє, що сьогодні вночі у Дніпровському районі міста на російських «пелюстках» підірвалися дві «швидкі»:

перша бригада «екстренки» наїхала на міну о 03.00, коли евакуйовувала хворого;

інша — близько 05.00 під час виїзду на виклик.

Внаслідок детонації в обох автівках пошкоджено колеса. На щастя, ніхто не постраждав, — розповіли в ОВА.

Крім того, внаслідок чергової дронової атаки росіян у Дніпровському районі було пошкоджено тролейбус. Люди не постраждали.

Також повідомляється, що співробітники поліції доставили до лікарні 66-річного жителя міста, якого близько 11.00 атакував ворожий дрон у Дніпровському районі. Чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Наразі триває дообстеження.