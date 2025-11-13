Новости
Ракурс
Автомобиль скорой помощи подорвались на российских минах-«лепестках», фото: «Украинское радио»

В Херсоне две «скорые» подорвались на российских минах (ФОТО)

13 ноя 2025, 15:09
Рашисти продовжують здійснювати дистанційне мінування Херсона мінами типу «Пелюстка».

Так, Херсонська МВА сьогодні вранці повідомила, що виявлено розкидання мін у таких локаціях:

  • вулиця Університетська, 94;
  • вулиця Іллюші Кулика, 114;
  • перехрестя вулиць Залаегерсег — Кримська;
  • вулиця Миру;
  • вулиця Залаегерсег (біля церкви) та територія біля лікарні імені Лучанського;
  • перехрестя вулиць Кулика — Чорноморська.

Будьте максимально уважними, пересуваючись у цих районах. Пам’ятайте, що «Пелюстки» часто непомітні та можуть ховатися під опалим листям чи сміттям, — наголошують у МВА. -Якщо побачили підозрілий предмет — не наближайтеся, негайно телефонуйте 101 або 102.

Фото: Херсонська МВА

Херсонська ОВА повідомляє, що сьогодні вночі у Дніпровському районі міста на російських «пелюстках» підірвалися дві «швидкі»:

  • перша бригада «екстренки» наїхала на міну о 03.00, коли евакуйовувала хворого;
  • інша — близько 05.00 під час виїзду на виклик.

Внаслідок детонації в обох автівках пошкоджено колеса. На щастя, ніхто не постраждав, — розповіли в ОВА.

Крім того, внаслідок чергової дронової атаки росіян у Дніпровському районі було пошкоджено тролейбус. Люди не постраждали.

Фото: Херсонська МВА

Також повідомляється, що співробітники поліції доставили до лікарні 66-річного жителя міста, якого близько 11.00 атакував ворожий дрон у Дніпровському районі. Чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Наразі триває дообстеження.

Источник: Ракурс


