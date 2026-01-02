Последствия российской атаки в Запорожской области, фото: Запорожская ОВА

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 січня, здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по Запоріжжю.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж новорічних свят ворог не припиняв атакувати Запоріжжя та передмістя. Цієї ночі відбулася одна з наймасованіших атак безпілотниками, — розповів Федоров. — Передусім дякую Силам оборони України — значну частину ворожих цілей було знищено ще на підльоті до міста. Саме це дозволило уникнути поранених серед мешканців цієї ночі.

Він зазначив, що ворогу дев’ять разів вдалося влучити дронами по території міста — під ударами опинилися житлові будинки, торговельні об'єкти та інфраструктура.

Станом на ранок фіксуємо десятки пошкоджених будинків і комерційних приміщень, — зазначив Федоров.

Також у лікарнях Запоріжжя продовжують перебувати 30 людей, які постраждали під час попередніх масованих атак.