Последствия ДТП в Сумской области, фото: полиция Сумщины

На Сумщині у селі Макове Шосткинського району вчора, 1 січня, близько 15.00 сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та автомобіля екстреної медичної допомоги.

П’ятеро людей постраждали. Про це повідомляє прес-служба поліції Сумщини.

Попередньо поліцейські встановили, що:

51-річний водій легкового автомобіля ВАЗ перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час руху він допустив зіткнення з автомобілем швидкої медичної допомоги Citroen під керуванням 37-річного водія. У салоні спецавтомобіля перебували медичні працівники, пацієнт та особа, яка його супроводжувала;

унаслідок зіткнення транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Потерпіло п’ятеро людей, серед них водій легкового автомобіля, який отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Обидва транспортні засоби поміщено на штрафний майданчик. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286−1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують у стані сп’яніння). Триває розслідування.