Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Беспилотники сорвали попытку российского зимнего штурма на квадроциклах (ВИДЕО)

6 янв 2026, 11:54
999

Російські загарбники вирішили скористатися погодними умовами — сильним снігопадом, шквальним вітром та нульовою видимістю — щоб здійснити спробу штурму на квадроциклах в районі Ямполя на Лиманському напрямку.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

У таких умовах Mavic не піднімається в небо. Ворог вирішив, що це його шанс. Російські окупанти висунули штурмову групу на квадроциклах, розраховуючи пройти непоміченими, але прорахувалися, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що групу ворога було виявлено дорогою на Ямпіль.

Пілоти батальйону SIGNUM миттєво включились у роботу. Працювали в парах — чітко, холодно, без хаосу. Координація, досвід і злагодженість дали результат. Штурм — зупинено. Жива сила ворога — знищена. Ворожа техніка — спалена, — розповіли у Сухопутних військах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров