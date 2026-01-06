Беспилотники сорвали попытку российского зимнего штурма на квадроциклах (ВИДЕО)https://racurs.ua/n211281-bespilotniki-sorvali-popytku-rossiyskogo-zimnego-shturma-na-kvadrociklah-video.htmlРакурс
Російські загарбники вирішили скористатися погодними умовами — сильним снігопадом, шквальним вітром та нульовою видимістю — щоб здійснити спробу штурму на квадроциклах в районі Ямполя на Лиманському напрямку.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
У таких умовах Mavic не піднімається в небо. Ворог вирішив, що це його шанс. Російські окупанти висунули штурмову групу на квадроциклах, розраховуючи пройти непоміченими, але прорахувалися, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що групу ворога було виявлено дорогою на Ямпіль.
Пілоти батальйону SIGNUM миттєво включились у роботу. Працювали в парах — чітко, холодно, без хаосу. Координація, досвід і злагодженість дали результат. Штурм — зупинено. Жива сила ворога — знищена. Ворожа техніка — спалена, — розповіли у Сухопутних військах.