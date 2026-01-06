Знищення російських загарбників, скріншот відео

Російські загарбники вирішили скористатися погодними умовами — сильним снігопадом, шквальним вітром та нульовою видимістю — щоб здійснити спробу штурму на квадроциклах в районі Ямполя на Лиманському напрямку.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

У таких умовах Mavic не піднімається в небо. Ворог вирішив, що це його шанс. Російські окупанти висунули штурмову групу на квадроциклах, розраховуючи пройти непоміченими, але прорахувалися, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що групу ворога було виявлено дорогою на Ямпіль.