Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский назначил Мережко заместителем главы СБУ

13 янв 2026, 18:55
999

Володимир Зеленський, президент України, призначив Ярослава Мережка заступником голови Служби безпеки України.

Про це йдеться у президентському указі № 47/2026, опублікованому сьогодні, 13 січня, на сайті Офісу президента.

Призначити Мережка Ярослава Вікторовича заступником голови Служби безпеки України, — вказано в документі.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні голосами 235 народних обранців підтримала подання Зеленського про звільнення голови СБУ Василя Малюка.

Источник: Ракурс


