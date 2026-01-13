Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Зеленский назначил Мережко заместителем главы СБУ
Володимир Зеленський, президент України, призначив Ярослава Мережка заступником голови Служби безпеки України.
Про це йдеться у президентському указі № 47/2026, опублікованому сьогодні, 13 січня, на сайті Офісу президента.
Призначити Мережка Ярослава Вікторовича заступником голови Служби безпеки України, — вказано в документі.
Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні голосами 235 народних обранців підтримала подання Зеленського про звільнення голови СБУ Василя Малюка.