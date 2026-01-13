Зеленський призначив Мережка заступником голови СБУ

Ракурсhttps://racurs.ua/
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Зеленський призначив Мережка заступником голови СБУhttps://racurs.ua/ua/n211432-zelenskyy-pryznachyv-merejka-zastupnykom-golovy-sbu.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, призначив Ярослава Мережка заступником голови Служби безпеки України.
Про це йдеться у президентському указі № 47/2026, опублікованому сьогодні, 13 січня, на сайті Офісу президента.
Призначити Мережка Ярослава Вікторовича заступником голови Служби безпеки України, — вказано в документі.
Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні голосами 235 народних обранців підтримала подання Зеленського про звільнення голови СБУ Василя Малюка.