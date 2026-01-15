Уничтожение российских захватчиков, фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n211480-pogranichniki-sorvali-popytku-rashistov-prorvat-granicu-na-harkovschine-video.html

Ракурс

Російські загарбники впродовж останніх днів здійснювали спроби прорвати позиції прикордонної бригади «Гарт», яка тримає оборону на державному кордоні України у Харківській області.

Групи піхоти противника за підтримки артилерії та БпЛА намагались захопити передові позиції та просунутися вглиб території України. Вочевидь противник не відмовляється від своїх загарбницьких намірів та шукає напрямки, де може розширити райони ведення активних бойових дій, — розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що рух та накопичення ворога для атак вчасно виявила аеророзвідка й по ворожій піхоті комплексно відпрацьовували усіма наявними засобами ураження.