Россия атаковала Украину 145 беспилотниками и нанесла разрушения в трех областях. Фото:

Ракурс

Російська армія вночі 19 січня атакувала Україну 145 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів.

Дрони ворог запускав із російських Курська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська й окупованих Донецька та Чауди в Криму. Близько 90 безпілотників були «шахедами». Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Попередньо відомо, що захисники неба збили й подавили 126 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 13 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих безпілотників на п’яти локаціях.

В Одеській області, за інформацією ДСНС, внаслідок нічної атаки постраждала одна людина. «Шахеди» пошкодили енергетичні обʼєкти, приватні та багатоквартирні будинки.

У Дніпропетровській області, як повідомили в ОВА, ворожі дрони атакували Синельниківський район, там без постраждалих.

На Сумщині за інформацією місцевої влади ворог атакував область та місто Суми. Ворог бив по будинках і цивільному транспорту. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч 16 січня росіяни атакували безпілотниками житловий сектор в одному з населених пунктів Шосткинської громади на Сумщині. Внаслідок атаки горіли два житлові будинки та будівля господарського призначення.