Последствия российских авиаударов по Харькову 19 января, фото: ГСЧС

Последствия российских авиаударов по Харькову показали ГСЧС (ФОТО)

19 янв 2026, 17:50
Російські загарбники сьогодні, 19 січня, вдень завдали ударів керованими авіабомбами по Слобідському району Харкова.

В результаті загинула жінка, є постраждалі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Російські війська влучили по приватному житловому сектору — частково зруйновано житловий будинок та надвірні споруди. Пожежі не виникло, — розповіли у відомстві.

На місцях ударів працюють психологи, рятувальники та сапери ДСНС.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі:

  • одна людина загинула;
  • пʼятеро поранені;
  • ще одна людина, за попередньою інформацією, вважається зниклою безвісти.

