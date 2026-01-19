Читайте также
Последствия российских авиаударов по Харькову 19 января, фото: ГСЧС
Російські загарбники сьогодні, 19 січня, вдень завдали ударів керованими авіабомбами по Слобідському району Харкова.
В результаті загинула жінка, є постраждалі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Російські війська влучили по приватному житловому сектору — частково зруйновано житловий будинок та надвірні споруди. Пожежі не виникло, — розповіли у відомстві.
На місцях ударів працюють психологи, рятувальники та сапери ДСНС.
Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі:
- одна людина загинула;
- пʼятеро поранені;
- ще одна людина, за попередньою інформацією, вважається зниклою безвісти.