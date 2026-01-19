Новини
Наслідки російських авіаударів по Харкову 19 січня, фото: ДСНС

Наслідки російських авіаударів по Харкову показала ДСНС (ФОТО)

19 січ 2026, 17:50
Російські загарбники сьогодні, 19 січня, вдень завдали ударів керованими авіабомбами по Слобідському району Харкова.

В результаті загинула жінка, є постраждалі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Російські війська влучили по приватному житловому сектору — частково зруйновано житловий будинок та надвірні споруди. Пожежі не виникло, — розповіли у відомстві.

На місцях ударів працюють психологи, рятувальники та сапери ДСНС.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі:

  • одна людина загинула;
  • пʼятеро поранені;
  • ще одна людина, за попередньою інформацією, вважається зниклою безвісти.

