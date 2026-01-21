Алексей Брехт, фото: Минэнерго

Загинув член правління «Укренерго» 47-річений Олексій Брехт.

Про це сьогодні, 21 січня, повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

Енергетична галузь України зазнала непоправної втрати. Обірвалося життя Олексія Брехта, члена правління НЕК «Укренерго» — людини, яка понад чверть століття віддала служінню світлу, пройшовши гідний і чесний шлях від інженера до очільника системного оператора, — розповіли у відомстві.

Брехт розпочав свою кар'єру у 1999 році на Київській ГАЕС. У 2024−25 роках очолював «Укренерго» як т. в. о. голови правління, згодом відповідав за експлуатацію та відновлення мережі.

Також про загибель Брехта повідомляє прес-служба «Укренерго».

Смерть наздогнала його там, де він вважав за необхідне бути, щоб якнайшвидше повернути людям світло. Другий день поспіль Олексій Олександрович особисто керував відновлювальними роботами на одному з нещодавно атакованих ворогом енергооб'єктів, — зазначили у компанії.

Агентство «РБК-Україна» з посиланням на джерела в енергетичних колах повідомляє, що Брехт був вражений струмом на підстанції «Укренерго», коли взявся за дріт.

