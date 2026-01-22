Последствия российского обстрела, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n211613-rashisty-vtoroy-raz-za-nedelu-obstrelyali-pojarno-spasatelnuu-chast-v-doneckoy-oblasti-foto.html

Ракурс

Російські загарбники вдруге за тиждень обстріляли пожежно-рятувальну частину у Дружківці на Донеччині.

Про це сьогодні, 22 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Чергового удару по місту ворог завдав вночі. Влучання зафіксоване поблизу будівлі пожежно-рятувальної частини. Вибухова хвиля пошкодила 21 віконний блок і підвісну стелю будівлі, — розповіли у відомстві.

Серед особового складу постраждалих немає - під час обстрілу рятувальники перебували в укритті. Також не зазнала пошкоджень пожежно-рятувальна техніка.