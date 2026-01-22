Новости
Ракурс
Последствия российского обстрела, фото: ГСЧС

Рашисты второй раз за неделю обстреляли пожарно-спасательную часть в Донецкой области (ФОТО)

22 янв 2026, 14:05
999

Російські загарбники вдруге за тиждень обстріляли пожежно-рятувальну частину у Дружківці на Донеччині.

Про це сьогодні, 22 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Чергового удару по місту ворог завдав вночі. Влучання зафіксоване поблизу будівлі пожежно-рятувальної частини. Вибухова хвиля пошкодила 21 віконний блок і підвісну стелю будівлі, — розповіли у відомстві.

Серед особового складу постраждалих немає - під час обстрілу рятувальники перебували в укритті. Також не зазнала пошкоджень пожежно-рятувальна техніка.

Наслідки російського обстрілу, фото: ДСНС

