Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: ДСНС

Рашисти вдруге за тиждень обстріляли пожежно-рятувальну частину на Донеччині (ФОТО)

22 січ 2026, 14:05
999

Російські загарбники вдруге за тиждень обстріляли пожежно-рятувальну частину у Дружківці на Донеччині.

Про це сьогодні, 22 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Чергового удару по місту ворог завдав вночі. Влучання зафіксоване поблизу будівлі пожежно-рятувальної частини. Вибухова хвиля пошкодила 21 віконний блок і підвісну стелю будівлі, — розповіли у відомстві.

Серед особового складу постраждалих немає - під час обстрілу рятувальники перебували в укритті. Також не зазнала пошкоджень пожежно-рятувальна техніка.

Наслідки російського обстрілу, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів