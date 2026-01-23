Владимир Зеленский, скриншот видео

В Абу-Дабі, столиці ОАЕ, сьогодні, 23 січня, розпочалися тристоронні переговори української, американської та російської делегацій, котрі, як очікується, триватимуть кілька днів.

Сьогодні роботи висновки щодо змісту переговорів ще зарано. Про це у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Майже щогодини доповідають мені українські представники — вони зараз знаходяться в Еміратах, там сьогодні українська, американська та російська делегації, була вже розмова. Важливо, бо давно не було таких тристоронніх форматів зустрічей, — зазначив він.

За словами Зеленського, учасники переговорів обговорюють параметри закінчення війни:

Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації. Постійно делегація на зв’язку — Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця.

Він додав, що завтра, 24 січня, до переговорів також приєднаються начальник Генштабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов та заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.