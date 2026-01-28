Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки на Одесщину 28 января, фото: ГСЧС

Российские беспилотники повредили монастырь, жилой дом и порт в Одесской области (ФОТО, ВИДЕО)

28 янв 2026, 11:04
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 січня, знову атакували ударними дронами Одещину.

Постраждали троє людей. Одну людину госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В результаті атаки пошкоджено приватний житловий будинок, адміністративні, складські будівлі, легкові автомобілі, а також припортову інфраструктуру та будівлі на території православного монастиря, — зазначив він.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок російської атаки:

  • зафіксовані руйнування на території Свято-Успенського чоловічого монастиря. Виникла пожежа;
  • також пошкоджені складські, адміністративні будівлі та автомобілі.

Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Усі пожежі наразі ліквідовані, — розповіли у відомстві.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров